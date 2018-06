Köln (SID) - Der slowenische Fußball-Nationalspieler Milivoje Novakovic bleibt dem Bundesligisten 1. FC Köln bis 2014 erhalten. Der 32 Jahre alte Angreifer verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2014. "Novakovic ist ein wertvoller Spieler für uns. 17 Tore in der vergangenen Saison und insgesamt 69 Tore in Ligaspielen für den FC sind eindeutige Belege für seine Qualitäten. Nova spielt eine wichtige Rolle in unseren Planungen, daher freuen wir uns, dass er sich mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung klar zum 1. FC Köln bekennt", sagte Sportdirektor Volker Finke.

Der 1,92 m große Angreifer war 2006 von Litex Lowetsch/Bulgarien zu den Geißböcken gewechselt. In der abgelaufenen Saison schoss Novakovic zusammen mit Kapitän Lukas Podolski (13 Treffer) den FC zum Klassenerhalt.