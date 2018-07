Halle/Westfalen (SID) - Die deutsche Nummer eins Florian Mayer ist seinen Davis-Cup-Kollegen Philipp Petzschner (Bayreuth) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ins Viertelfinale beim Rasenturnier im westfälischen Halle gefolgt. Der Bayreuther bezwang Yen-Hsun Lu (Taiwan) 7:6 (7:4), 3:6, 6:4 und trifft in der nächsten Runde auf den an Position drei gesetzten Franzosen Gaël Monfils.

Mayer stellte elf Tage vor Beginn des dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres in Wimbledon seine Nervenstärke unter Beweis, das entscheidende Break gelang zum Matchgewinn. Mayer, der mit Platz 18 so gut wie nie zuvor in der Weltrangliste platziert ist, sammelte durch den Einzug in die Runde der letzten Acht weitere Punkte bei seinem Aufstieg in der Tennis-Welt. Im letzten Jahr war der 27-Jährige bei den mit 750.000 Euro dotierten Gerry Weber Open nicht am Start.