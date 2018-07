München (SID) - Bereits zehn Wochen vor Saisonbeginn der Basketball Bundesliga (BBL) steht der Kader von Aufsteiger Bayern München. Präsident Uli Hoeneß, Trainer Dirk Bauermann und Sportdirektor Marko Pesic präsentierten das Team an der Säbener Straße. Die drei Neuzugänge aus den USA waren allerdings noch nicht nach München gekommen.

Center Sharrod Ford (Montegranaro/Italien), Point Guard Je'Kel Foster (Cremona/Italien) und Shooting Guard Ben Hansbrough (Universität Notre Dame/USA) sollen die Schlüsselspieler im Bayern-Kader werden. Ford (Alba Berlin) und Foster (Ludwigsburg und Oldenburg) haben bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt.

Bayern- und Bundestrainer Bauermann freut sich "besonders über die Nationalspieler" im Münchener Trikot. Jan-Hendrik Jagla (Ankara/Türkei) und die beiden Youngster Philipp Schwethelm (Bremerhaven) und Robin Benzing (Ulm) gehen beim Aufsteiger, der durch eine Wildcard in seiner ersten Bundesligasaison sofort auch im Europacup spielberechtigt ist, auf Punktejagd.

"Auch wegen der Neuverpflichtungen sind die Erwartungen ziemlich hoch", sagte Kapitän Steffen Hamann. Bayern-Boss Hoeneß ergänzte das Saisonziel: "Ich hoffe, dass wir in der Lage sind, in der Spitzengruppe mitzuspielen. Alles, was schlechter als Platz fünf ist, wäre nicht so schön."

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison sollen in den Heimspielen im Olympiapark gelegt werden. Die Rudi-Sedlmayer-Halle, Austragungsort des olympischen Basketball-Turniers 1972, wird derzeit "bayernlike" umgebaut, wie Hoeneß erklärte. Unter dem Namen Audi-Dome sollen zur neuen Saison, die am 3. Oktober beginnt, 6700 Zuschauer in der historischen Spielstätte Platz finden.