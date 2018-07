Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin verliert nach Immanuel McElroy in Julius Jenkins einen weiteren Topspieler. Das gab der achtmalige deutsche Meister am Donnerstag bekannt. Dafür bleibt Bryce Taylor dem diesjährigen Play-off-Finalisten erhalten.

Teammanager Mithat Demirel bedauert den Abgang des 30-jährigen Amerikaners. "Die Entscheidung muss man akzeptieren. Er war in den letzten Jahren ein wichtiger Protagonist in unserem Spiel", sagte der ehemalige deutsche Nationalpieler. Spielmacher Jenkins stand fünf Jahre bei Alba unter Vertrag und wurde in dieser Zeit dreimal als bester Offensivspieler der Liga ausgezeichnet. Vor Jenkins hatte sich McElroy Richtung Phantoms Braunschweig verabschiedet.

Der Vertrag mit dem 24-jährigen Amerikaner Taylor wurde unterdessen um ein Jahr bis 2012 verlängert. Taylor war im vergangenen Sommer in die Hauptstadt gewechselt.