Frankfurt/Main (SID) - Das Rätselraten um den viel diskutierten Aufstieg der FIFA-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus in die Fußball-Bundesliga ist beendet: Die 32-Jährige wird auch in der kommenden Saison in der 2. Liga pfeifen und zählt nach SID-Informationen nicht zu den Schiedsrichtern, die für den Aufstieg ins Oberhaus infrage kommen. Offenbar waren die zuletzt gezeigten Leistungen von Steinhaus der Liga, dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Schiedsrichter-Kommission nicht gut genug, um sie auf die Liste zu setzen.

Die Entscheidung über die Schiedsrichter für die kommende Bundesliga-Saison fällt bei der DFB-Präsidiumssitzung am kommenden Freitag. Anscheinend hat sich auch der Schiedsrichterausschuss-Vorsitzende Herbert Fandel gegen den Aufstieg von Steinhaus ausgesprochen. Dagegen hatten die DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg und WM-OK-Präsidentin Steffi Jones für Steinhaus plädiert.