Gelsenkirchen (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund bangt vor dem Supercup-Duell mit dem Erzrivalen Schalke 04 am Samstag in Gelsenkirchen (20.30 Uhr/ZDF) um den Einsatz von fünf Leistungsträgern. Außenverteidiger Marcel Schmelzer werde laut BVB-Trainer Jürgen Klopp wegen Beschwerden in der Hüfte "zu 99 Prozent" fehlen. Fraglich ist zudem der Einsatz der Nationalspieler Sven Bender (Aufbautraining nach Knie-OP), Mario Götze (Zehenprobleme) und Kevin Großkreutz (Adduktorenprobleme). Auch bei Inneverteidiger Neven Subotic, der an den Folgen einer Gehirnerschütterung laboriert, müsse man laut Klopp "schauen, ob es klappt".