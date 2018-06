Berlin (SID) - (SID) - Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann rechnet momentan fest mit einer Teilnahme seines Topstars Dirk Nowitzki und von NBA-Profi Chris Kaman an der EM in Litauen (31. August bis 18. September). "Ich bereite mich so in meinen taktischen Planungen vor, als ob sie kommen", sagte Bauermann in einem Gespräch mit DBB-TV: "Und wenn das nicht passiert, müssen wir uns eben anpassen. Aber ich gehe momentan davon aus, dass sie kommen."

Die Ungewissheit sei für den Coach nicht neu und auch kein Problem, schließlich stellte es sich in den vergangenen Jahren ähnlich dar, weil Nowitzki seit 2004 meist erst kurzfristig seine Zusage geben konnte.

Am Mittwoch kündigte der frisch gebackene NBA-Champion der Dallas Mavericks an, sich in den nächsten Wochen nach seinem Urlaub zu entscheiden, ob er nach zwei Jahren Pause wieder an einem Turnier für die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) teilnehmen wird. Sollte der gebürtige Würzburger seine Zusage geben, würde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch Center Kaman von den Los Angeles Clippers das deutsche Team unerstützen. Beide Profis spielten bereits bei Olympia 2008 gemeinsam in Peking.

Bei einer ersten Leistungsdiagnostik in Heidelberg testete Bauermann seit Montag indes den Fitnesszustand der anderen Nationalspieler. Neben Nowitzki und Kaman fehlten dabei auch die Akteure aus Bamberg und Berlin, die bis zum vergangenen Wochenende das Finale um die deutsche Meisterschaft ausspielten. "Die Ergebnisse bei den Ausdauer- und Krafttests waren ordentlich. Wir wollten den Zustand der Spieler ermitteln, um sie danach mit individuellen Trainingsplänen auszustatten", sagte Bauermann.

Die Basketballer beginnen in vier Wochen mit einem zehntägigen Lehrgang auf Gran Canaria mit der EM-Vorbereitung. Ziel dabei sei es, als eine der am besten eingestellten Mannschaften in die EM zu starten. In Litauen geht es für die deutsche Auswahl auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in London. Platz fünf muss mindestens erreicht werden, um 2012 am letzten Qualifikationsturnier teilzunehmen.