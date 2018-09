London (SID) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat angeblich ein Angebot für Nicklas Bendtner vom FC Arsenal abgegeben. Das berichtet die englische Tageszeitung The Times, die von einer Forderung der Gunners in Höhe von 13,4 Millionen Euro für den dänischen Nationalspieler schreibt. Bendtner spielt seit sieben Jahren beim FC Arsenal und erzielte in 160 Spielen für die Londoner 45 Tore. Zuletzt war er nur Ergänzungsspieler.