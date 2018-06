Nürburgring (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel hat am ersten Trainingstag seines Heimspiels auf dem Nürburgring seinem Teamkollegen Mark Webber und Silverstone-Sieger Fernando Alonso den Vortritt lassen müssen. Vettel fehlten im Red-Bull-Renault auf Platz drei knapp vier Zehntelsekunden auf die Bestzeit von Webber, der ihm schon vor zwei Jahren beim letzten Rennen in der Eifel den Sieg weggeschnappt hatte. Alonso, im Vorjahr Sieger beim Großen Preis von Deutschland in Hockenheim, war 17 Hundertstelsekunden langsamer als der Australier.

Gut unterwegs waren auf heimischem Boden auch die Silberpfeil-Piloten. Rekordweltmeister Michael Schumacher belegte im Mercedes Rang fünf, Teamkollege Nico Rosberg war als Sechster 14 Hundertstel langsamer. Renault-Pilot Nick Heidfeld als Achter und Adrian Sutil im Force-India-Mercedes auf Rang zehn schafften ebenfalls den Sprung in die Top 10. Dessen Testfahrer-Kollege Nico Hülkenberg landete auf Platz 13, Virgin-Pilot Timo Glock auf Rang 23.

Der Große Preis von Deutschland am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) ist der 10. von 19 WM-Läufen in diesem Jahr. Vettel führt die Gesamtwertung mit 80 Punkten Vorsprung vor Webber an (204:124).