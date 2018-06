Berlin (SID) - Nationalspielerin Fatmire Bajramaj hegt für die Zeit nach ihrer Fußball-Karriere eher bodenständige Träume. "Ich stelle mir gerne vor, dass ich nach meiner aktiven Laufbahn mit meinem Mann und unseren Kindern in Mönchengladbach lebe, in der Nähe meiner Eltern", sagte der mit zahlreichen Werbeverträgen ausgestattete Medienliebling der DFB-Frauen im Interview mit der Zeit.

Auch wenn "Lira" als Kind nach der Flucht mit ihrer Familie aus dem Kosovo noch davon träumte, in der neuen Heimat "eine berühmte Sängerin, Tänzerin oder Schauspielerin zu sein" - heute habe sie andere Ziele. "Sicher, ich könnte auch davon träumen, in Miami Beach zu leben, mit einer Villa am Strand wie P. Diddy. Aber ich träume lieber von etwas, das ich tatsächlich erreichen kann", sagte die 23-Jährige. Dazu gehöre ein Haus mit großem Garten und Pool. "Am Wochenende grillen wir dort, meine Kinder gehen in den Sportverein."

Die berufliche Karriere neben dem Fußball hat die Mittelfeldspielerin, die in der kommenden Saison vom deutschen Meister Turbine Potsdam zum Pokalsieger 1. FFC Frankfurt wechselt, auch bereits geplant. Ein eigenes Kosmetikstudio soll es sein, im nächsten Jahr will sie die Ausbildung zur Visagistin beginnen.