London (SID) - (SID) - Andrea Petkovic (Darmstadt) steht bei den 125. All England Championships in Wimbledon in der dritten Runde. Die 23 Jahre alte Nummer 13 der Weltrangliste besiegte Stephanie Dubois aus Kanada mit 6:3, 4:6, 6:3. Petkovic trifft nun auf Xenia Perwak (Russland) oder Shahar Peer (Israel/Nr. 22). Daneben sind von den ursprünglich 19 gestarteten deutschen Tennis-Profis nur noch Julia Görges (Bad Oldesloe), Sabine Lisicki (Berlin) sowie Florian Mayer (Bayreuth) im Turnier. Sie haben allerdings bislang nur ihre Erstrunden-Matches gewonnen.