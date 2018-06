Berlin (SID) - Vier Tage vor dem Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM hat Peter Michael Boehm, kanadischer Botschafter in Deutschland, seinem Team viel Erfolg für die Begegnung gegen Deutschland gewünscht. Boehm besuchte die kanadische Auswahl am Mittwochnachmittag in ihrem Teamhotel in Berlin und sprach den Spielerinnen Mut zu.

Am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) trifft Kanada im Olympiastadion der Hauptstadt auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Boehm wird das Match als offizieller Repräsentant der Kanadier besuchen.

Sowohl das stellvertretende kanadische Staatsoberhaupt Generalgouverneur David Johnston als auch Premierminister Stephen Harper werden hingegen nicht teilnehmen.