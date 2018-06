Nürburgring (SID) - Weltmeister Sebastian Vettel muss von Startplatz drei ins Heimspiel auf dem Nürburgring gehen. In der Qualifikation am Samstag waren Red-Bull-Teamkollege Mark Webber und McLaren-Mercedes-Pilot Lewis Hamilton schneller als der 24-Jährige, der zum ersten Mal in dieser Saison damit nicht in der ersten Startreihe steht. Nico Rosberg wurde Sechster, Adrian Sutil Achter und Michael Schumacher Zehnter. Nick Heidfeld holte Rang 11, Timo Glock steht auf Startplatz 20.