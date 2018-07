New York (SID) - Die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL hat den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Dennis Seidenberg empfängt am 6. Oktober mit Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins seinen Ex-Klub Philadelphia Flyers. Danach stehen für Boston gegen die Tampa Bay Lightning (8. Oktober) und Colorado Avalanche (10. Oktober) zwei weitere Heimspiele auf dem Programm.

Das erste NHL-Spiel in Winnipeg geht nach mehr als 15-jähriger Pause am 9. Oktober über die Bühne. Das Nachfolgeteam der Atlanta Thrashers, die nach Kanada umgesiedelt werden, trifft wie erwartet auf Rekordmeister Montreal Canadiens. Die reguläre NHL-Saison endet am 7. April 2012.