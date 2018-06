London (SID) - Julia Görges steht als zweite deutsche Tennisspielerin in der dritten Runde der 125. All England Championships in Wimbledon. Die 22 Jahre alte Weltranglisten-16. aus Bad Oldesloe besiegte die Französin Mathilde Johannsson in 1:48 Stunden mit 7:6 (12:10), 6:2.

Görges, die zum zweiten Mal nach den French Open 2011 in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers steht, trifft nun auf Dominika Cibulkova aus der Slowakei. Am Abend zuvor hatte bereits Andrea Petkovic (Darmstadt) durch einen mühsamen Dreisatzsieg gegen Stephanie Dubois (Kanada) die dritte Runde erreicht.