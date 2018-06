London (SID) - Florian Mayer ist bei den 125. All England Championships als letzter der insgesamt elf gestarteten deutschen Tennis-Herren ausgeschieden. Der immerhin an Nummer 20 gesetzte Bayreuther unterlag in seiner Zweitrundenbegegnung in lediglich 95 Minuten dem Belgier Xavier Malisse mit 6:1, 3:6, 2:6, 2:6. Erstmals seit 1987 steht damit kein deutscher Spieler in Wimbledon in der dritten Runde.