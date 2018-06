Frankfurt/Main (SID) - Triathlet Normann Stadler hat seine sportliche Zukunft rund drei Wochen nach seiner Herz-Operation offen gelassen. "Ob ich noch einmal Leistungssport machen kann, weiß ich nicht. Ich habe eine zweite Chance bekommen und eine Familie daheim. Das ist wichtiger als jeder Triathlon", sagte der 38-jährige Stadler am Rande des Ironman Europe in Frankfurt/Main dem Hessischen Rundfunk (HR).

Der zweimaliger Gewinner des Ironman-Triathlons auf Hawaii hatte sich am 4. Juli im Universitätsklinikum Heidelberg überraschend einem Eingriff an einer Herzklappe und der herznahen Hauptschlagader unterziehen müssen. "Es war kurz vor knapp. Das Herz wurde komplett geöffnet. Ein Teil der Aorta wurde entnommen und durch einen Schlauch ersetzt. Mir geht es aber den Umständen entsprechend sehr gut", sagte Stadler, der am Sonntag als Besucher des Ironman in Frankfurt an der Strecke stand.

Der Wertheimer, der zurzeit pro Tag eine dreistündige Reha absolviert, hatte 2004 und 2006 das legendäre Rennen auf Hawaii gewonnen.