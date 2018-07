San Francisco (SID) - Dem US-Baseball-Star Barry Bonds drohen über die beantragte Haft von 21 Monaten hinaus weitere Strafen. Die Richter in San Franzisco gaben am Freitag bekannt, sie wollten bis zum 26. August entscheiden, ob auch in anderen Punkten Anklage erhoben wird.

Bonds (46) war wegen wegen Behinderung der Justiz schuldig gesprochen worden und muss eine Haftstrafe von bis zu 21 Monaten befürchten. Der Homerun-König hatte 2003 den Balco-Prozess um die vermeintliche Einnahme von Steroiden mit irreführenden und ausweichenden Aussagen verzögert.

In drei anderen Anklagepunkten zum Meineid sind die Richter bisher zu keinem Ergebnis gekommen. Bisher können die Ankläger nicht nachweisen, dass Bonds 2003 bewusst gelogen hat, als er aussagte, niemals wissentlich leistungssteigernde Substanzen genommen zu haben.

Bonds ist mit 762 Homeruns der Rekordhalter in der US-amerikanischen Baseball-Liga MLB. Während seiner aktiven Zeit kamen aus seinem Umfeld immer wieder Gerüchte auf, Bonds habe regelmäßig unerlaubte Mittel eingenommen.