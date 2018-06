Berlin (SID) - Die deutschen Volleyballer stehen in der Weltliga vor dem Aus. Die Mannschaft von Bundestrainer Raúl Lozano unterlag trotz einer guten Leistung dem Favoriten Russland in Berlin mit 1:3 (29:27, 20:25, 17:25, 26:28). Bereits am Donnerstag hatte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) den weiterhin ungeschlagenen Russen an gleicher Stelle mit 2:3 geschlagen geben müssen.

Damit das deutsche Team doch noch erstmals die Weltliga-Endrunde erreicht, muss Tabellenschlusslicht Japan Schützenhilfe leisten. Die Japaner treffen am Samstag und Sonntag auf Deutschlands Hauptkonkurrenten Bulgarien. Dabei könnten die zweitplatzierten Bulgaren für eine Entscheidung sorgen. Die drittplatzierte DVV-Auswahl trifft in ihren beiden abschließenden Spielen auf Japan, Bulgarien spielt zum Abschluss gegen Russland.