Shanghai (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen hat einen erfolgreichen Start in die Schwimm-WM in Shanghai hingelegt. Die Berlinerin gewann mit der 4x100-m-Freistilstaffel Bronze. In 3:36,05 Minuten mussten die Doppel-Weltmeisterin von 2009 sowie Silke Lippok (Heidelberg), Lisa Vitting (Essen) und Daniela Schreiber (Halle/Saale) nur den Niederländerinnen und den US-Schwimmerinnen den Vortritt lassen. Vor zwei Jahren in Rom hatte die deutsche Staffel Silber geholt.