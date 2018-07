Kassel (SID) - Diskus-Weltmeister Robert Harting (Berlin) hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel seinen 15. Sieg in Folge gefeiert. Der Weltjahresbeste (68,99m), der seit dem 8. August 2010 ungeschlagen ist, setzte sich mit 65,72m vor Markus Münch (Wedel-Pinneberg) 61,47m durch und holte sich seinen fünften Meistertitel in Folge. Der Weltranglistensechste Martin Wierig (SC Magdeburg) blieb nach drei ungültigen Versuchen ohne Weite.