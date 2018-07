Dresden (SID) - Den Fehlstart im Ostderby gerade noch einmal abgewendet, doch das Warten auf den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga seit Mai 2006 geht für Aufsteiger Dynamo Dresden weiter: Im Risikospiel gegen Mit-Aufsteiger Hansa Rostock kam Dynamo dank eines Eigentores von Hansa-Schlussmann Kevin Müller zu einem gerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden. Im Duell der früheren DDR-Meister hatte Rostocks Björn Ziegenbein die Gäste mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern in Führung gebracht (54.).

Das vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Risikospiel eingestufte Aufeinandertreffen der beiden Auftaktverlierer begann mit dem Zünden von Böllern und dem Abfeuern von Rauchbomben im Gästeblock. Danach blieb es aber ruhig auf den Rängen, auf dem Rasen ging es hingegen zur Sache. In einer intensiven und ausgeglichenen Partie war Dresden in der ersten Halbzeit wesentlich gefährlicher als die Gäste aus Rostock, nutzte aber beste Chancen nicht.

Allein Dynamo-Mittelfeldspieler Marcel Heller vergab vor der Pause dreimal die mögliche Führung für die Hausherren. In der 12. Minute tanzte der 25-Jährige zunächst Hansa-Schlussmann Müller aus, scheiterte aber aus fünf Metern an Innenverteidiger Pavel Kostal. Elf Minuten später vergab Heller dann gleich eine Doppelchance, als er den Ball erst an Pfosten setzte und den Nachschuss dann kläglich am leeren Tor vorbeischob.

Rostocks beste Chance im ersten Durchgang vergab Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Marek Mintal. Der ehemalige Nürnberger vernaschte Romain Brégerie im Strafraum mit einem gefühlvollen Lupfer, den Volley des Slowaken wehrte aber Dynamo-Schlussmann Dennis Eilhoff mit dem Fuß ab (33.).

Nach der Pause blieb die Partie vor 29.189 Zuschauern in Dresden hitzig und umkämpft. Beim Freistoß-Treffer von Ziegenbein, der den Ball ins Torwart-Eck setzte, machte Eilhoff keine gute Figur. Nach dem Treffer provozierte der Torschütze die Hausherren, Brégerie schubste Ziegenbein, über den Schiedsrichter Felix Zwayer stolperte. Für das Gerangel sahen sowohl Brégerie als auch Ziegenbein Gelb. Das Unentschieden rettete Dresdens Pavel Fort mit einem Billard-Tor. Nach dem Schuss des Dynamo-Stürmers sprang der Ball von Rostocks Michael Wiemann an Müllers Bein und von da ins Tor.