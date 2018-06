Frankfurt/Main (SID) - Mit einem Live-Spiel startet die 3. Fußball-Liga am 22. Juli (17.45 Uhr) in ihre vierte Saison. Das SWR-Fernsehen überträgt an diesem Freitag zum Auftakt der neuen Spielrunde 2011/2012 die Begegnung 1. FC Heidenheim gegen Kickers Offenbach in voller Länge.

Am ersten Spieltag sind weitere attraktive Spiele angesetzt. So kommt es direkt zum Saisonauftakt (22./23./24. Juli) zum Thüringen-Derby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena, während in Baden-Württemberg der SV Sandhausen und der VfR Aalen aufeinandertreffen. Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück spielt gegen Aufsteiger Darmstadt 98, Mitaufsteiger Preußen Münster empfängt die SpVgg Unterhaching.

Der Chemnitzer FC als dritter Aufsteiger reist zu Beginn zum 1. FC Saarbrücken. Zweitliga-Absteiger Oberhausen beginnt bei Wacker Burghausen, Mitabsteiger Arminia Bielefeld zu Hause gegen den VfB Stuttgart II.

Mit den ersten zeitgenauen Spielansetzungen ist Anfang der ersten Juli-Woche zu rechnen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei der Veröffentlichung des Spielplanes am Freitag mitteilte. Da die ersten beiden Rückrunden-Spieltage noch im Kalenderjahr 2011 ausgetragen werden, mussten die Paarungen der Spieltage 20 und 21 getauscht werden, um aus Ansetzungs- und sicherheitstechnischen Gründen in der Verzahnung mit den Bundesligen zu bleiben.