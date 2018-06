Assen (SID) - Stefan Bradl ist in diesem Jahr der Topfavorit auf den Titelgewinn in der Moto2, und der amtierende MotoGP-Champion Jorge Lorenzo traut dem 21-Jährigen in naher Zukunft sogar den ganz großen Wurf zu. "Da kommt ein Fahrer, der vielleicht auch mal MotoGP-Weltmeister werden kann", sagte der Spanier am Rande der Dutch TT in Assen im Gespräch mit Sport1.

Lorenzo, der im vergangenen Jahr mit seiner Werks-Yamaha zum ersten Mal in der Königsklasse triumphiert hatte, outete sich beim Großen Preis der Niederlande als Bradl-Fan. "Ich mag, wie er fährt. Er hat sehr viel Talent. Aber noch mehr mag ich seine Mentalität", sagte der 24-Jährige. Vor allem vom Taktiker Bradl ist Lorenzo angetan: "Er wirkt sehr ruhig und überlegt, ob er auf Teufel komm raus siegen muss oder doch besser nur die Punkte mitnimmt. Das ist sehr wichtig, wenn du Weltmeister werden willst."