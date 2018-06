Köln (SID) - Der dreimalige Davis-Cup-Sieger Carl-Uwe Steeb ist neuer Manager des früheren Tour-Siegers Jan Ullrich. Die "Charlysteeb GmbH" ist unter anderem auf die Betreuung ehemaliger Spitzensportler spezialisiert und will Ullrich dabei helfen, sich nach einer längeren Auszeit wieder im Radsport zu positionieren. Steeb und Ullrich kennen sich seit einiger Zeit, durch die private Bekanntschaft kam nun auch der geschäftliche Kontakt zustande.

Zurzeit sei man gerade dabei, verschiedene Möglichkeiten für Ullrich zu prüfen, sagte Steeb dem SID: "Was will er genau, in welche Bereiche möchte er, will er als Berater arbeiten, will er in die Jugendarbeit, will er zu einer Radsportfirma? Das besprechen wir im Moment alles, und ich glaube, das wird gut."

Ullrich ist "gespannt, weil Charly wie ich als Profisportler einen ähnlichen Lebensabschnitt erlebte und heute nach seiner gelungenen sportlichen Karriere einen erfolgreichen Weg als Unternehmer geht".