London (SID) - Nach Andrea Petkovic ist auch Julia Görges bei den 126. All England Championships in Wimbledon in der dritten Runde gescheitert. Die 21-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag der Slowakin Dominika Cibulkova mit 4:6, 6:1, 3:6 und verfehlte damit den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Im Einzelwettbewerb vertreten ist damit nur noch Sabine Lisicki. Die Berlinerin trifft am Samstagnachmittag in ihrem Drittrundenmatch auf Misaki Doi aus Japan.