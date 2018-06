Gstaad (SID) - Tennisprofi Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Gstaad bereits seine 16. Erstrundenniederlage der Saison kassiert. Der 23 Jahre alte Hamburger unterlag dem Russen Igor Andrejew nach etwas mehr als einer Stunde glatt in zwei Sätzen 3:6, 2:6. Als zweiter deutscher Spieler ist in der Schweiz Matthias Bachinger am Start. Der Weltranglisten-89. aus München trifft in seiner Auftaktpartie auf den an Nummer sieben gesetzten Spanier Pablo Andujar.