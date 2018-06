London (SID) - Sabine Lisicki steht im Achtelfinale der 125. All England Championships in Wimbledon. Die 21 Jahre alte Berlinerin besiegte die japanische Qualifikantin Misaki Doi mit 6:4, 6:2 und ist nach dem Ausscheiden von Andrea Petkovic (Darmstadt) und Julia Görges (Bad Oldesloe) als einzige von ursprünglich 19 gestarteten deutschen Tennis-Profis noch im Einzel-Wettbewerb. Lisicki, die 2009 bereits das Viertelfinale im Wimbledon erreicht hatte, trifft in der Runde der letzten 16 auf Petra Cetkovska aus Tschechien.