Varna (SID) - Die Hoffnungen der deutschen Volleyballer auf ihre erste Teilnahme an der Weltliga-Endrunde haben sich erneut nicht erfüllt. Einen Tag nach dem 1:3 der Mannschaft von Bundestrainer Raúl Lozano in Berlin gegen Gruppenspitzenreiter Russland besiegelte der Tabellenzweite Bulgarien den vorzeitigen K.o. für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) durch ein 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) gegen Schlusslicht Japan. Dadurch kann Lozanos drittplatzierte Mannschaft Bulgarien in den beiden abschließenden Vorrunden-Begegnungen mit Japan nicht mehr abfangen.