Warschau (SID) - Polens Nationaltrainer Franciszek Smuda hat sechs Akteure aus der Fußball-Bundesliga für das Länderspiel am 10. August gegen Georgien in Lubin nominiert. In Lukasz Piszczek, Jakub Blaszczykowski und Robert Lewandowski sind drei Spieler vom deutschen Meister Borussia Dortmund mit von der Partie. Zusätzlich stehen Adam Matuszczyk, Slawomir Peszko (beide 1. FC Köln) und Eugen Polanski vom FSV Mainz 05 im 20 Spieler umfassenden Kader.