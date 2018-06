Hamburg (SID) - Mit den alten Kapitänen Pascal Hens und Guillaume Gille nimmt der deutsche Handballmeister HSV Hamburg Kurs in Richtung Titelverteidigung. Eine Wahl wurde nicht durchgeführt, "die Mannschaft war sich einig", melden die Hanseaten.

Das Team des neuen Trainers Per Carlén befindet sich derzeit im Trainingslager in Herrsching am Ammerssee. "Es ist wichtig, sich zu quälen, weil wir wissen, was wir vorhaben. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, was man am Tag geleistet hat. Und das ist verdammt viel", sagte Nationaltorhüter Johannes Bitter.