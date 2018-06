Thessaloniki (SID) - Die deutschen Handball-Junioren stehen bei der Weltmeisterschaft in Griechenland im Halbfinale. Die Mannschaft des künftigen Bundestrainers Martin Heuberger besiegte im Viertelfinale Frankreich mit 28:23 (12:12). In der Vorschlussrunde trifft das DHB-Team am Donnerstag auf Ägypten, das 26:21 (12:10) gegen Slowenien gewann.

Das deutsche Team war mit fünf Siegen aus fünf Spielen als souveräner Gruppensieger ins Achtelfinale eingezogen und hatte sich dort mit 36:29 gegen den Iran durchgesetzt.