Troisdorf (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat in einem Testspiel die luxemburgische Nationalmannschaft in Troisdorf mit 3:1 (3:1) besiegt. Vor 5000 Zuschauern sorgten die Nachwuchshoffnungen Odise Roshi (54.) und Mark Uth (63.) für die Entscheidung. Der polnische Nationalspieler Adam Matuschyk (19./Foulelfmeter) und der Luxemburger Joel Kitenge (37.) hatten in Halbzeit eins getroffen.

Im letzten Freundschaftsspiel vor dem DFB-Pokal-Auftritt am Sonntag (15.30 Uhr) beim Regionalligisten SC Wiedenbrück 2000 schonte Kölns Trainer Stale Solbakken den abgesetzten Kapitän Lukas Podolski (Erkältungsbeschwerden) ebenso wie Youssef Mohamad (Innenbandzerrung) und Michael Rensing (Knieprellung). Für Rensing stand Miro Varvodic beim FC zwischen den Pfosten.