Valenciennes (SID) - Der deutsche Meister Borussia Dortmund hat ein Testspiel beim französischen Fußball-Erstligisten FC Valenciennes 1:0 (1:0) gewonnen. Das Siegtor für den BVB erzielte Mohamed Zidan in der 42. Minute. Vor 22.778 Zuschauern musste die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den Vorsprung die letzte halbe Stunde in Unterzahl über die Zeit bringen. Felipe Santana hatte in der 63. Minute die Rote Karte gesehen.

Die Partie anlässlich der Stadioneröffnung des Ligue-1-Teams war der letzte Härtetest der Borussen vor dem DFB-Pokalspiel am Samstag (19.30 Uhr) beim Drittligisten SV Sandhausen.