Shanghai (SID) - Ex-Europameister Helge Meeuw war nach seinem siebten Platz über 100 m Rücken bei der Schwimm-WM in Shanghai zufrieden. "Ich habe meine beste Leistung im Finale abgerufen und bin Saisonbestzeit geschwommen, wenn es drauf ankommt. Was will ich mehr erreichen?", sagte der 26 Jahre alte Magdeburger.

Beim doppelten Gold-Triumph der zeitgleichen Franzosen Camille Lacourt und Jeremy Stravius (52,76) war Meeuw in 53,28 Sekunden 19 Hundertstel unter seiner Zeit von den deutschen Meisterschaften geblieben.

"Die Sieger sind eine halbe Sekunde vor. Das klingt schon besser als zwei Sekunden, die es im letzten Jahr waren", sagte Meeuw, der sich in dieser Saison nach einjähriger Uni- und Babypause zurückgemeldet hatte.

Dass er seine Silbermedaille von Rom 2009 nicht wiederholen konnte, verärgerte Meeuw nicht besonders: "Ich habe meine Bestleistung gebracht. Was die anderen machen, kann ich nicht beeinflussen. In den letzten beiden Jahren hat sich mein Leben komplett verändert. Ich bin froh, dass ich gut dabei war."

Mit Blick auf sein großes Ziel Olympia im kommenden Jahr weiß Meeuw aber, woran er besonders arbeiten muss. "Ich brauche mehr Schnellkraft und muss meine Wende verbessern. Hinten raus kann ich immer dagegenhalten."