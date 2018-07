Datteln (SID) - (SID) - DFB-Pokal-Sieger Schalke 04 ist mit einem Kantersieg in die Vorbereitung gestartet. Die Königsblauen schlugen in einem Benefizspiel zugunsten der Erdbebenopfer in Japan eine Bergbau-Auswahl 10:0 (5:0). Vor 7000 Zuschauern im Dattelner Ostringstadion trafen José Manuel Jurado (3), Joel Matip (2), Philip Hoffmann (2), Lewis Holtby, Marco Höger und Christian Fuchs.

Trainer Ralf Rangnick setzte alle vier bisherigen Neuzugänge ein: Holtby, Fuchs, Höger und Torhüter Ralf Fährmann. Dagegen fehlten die Nationalspieler Benedikt Höwedes, Klaas-Jan Huntelaar, Atsuto Uchida und Kyriakos Papadopoulos sowie Superstar Raúl und die beiden U21-Nationalspieler Mario Gavranovic und Jan Moravek.

Auch der Peruaner Jefferson Farfan, für den in einer Woche die Copa America beginnt, sowie der beim Gold-Cup eingesetzte US-Amerikaner Jermaine Jones standen nicht im Kader. Ob der im vergangenen halben Jahr an die Blackburn Rovers ausgeliehene Jones nach Schalke zurückkehren wird, ist weiter fraglich. Die Engländer sind ebenso an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert wie der AS Rom.