Frankfurt/Main (SID) - (SID) - Macauley Chrisantus, Neuzugang des Fußball-Zweitligisten FSV Frankfurt, ist an Malaria erkrankt. Der Nigerianer, der seit dem 21. Juni mit der Olympiamannschaft seines Heimatlandes unterwegs ist, wird in einem Krankenhaus in der nigerianischen Hauptstadt Abuja behandelt. Er hatte sich anscheinend während seines Sommerurlaubs infiziert.

"Wir hoffen, dass Macauley schnell wieder gesund wird und zur Mannschaft stoßen kann, damit der Integrationsprozess weiter erfolgen und die nötige Fitness erlangt werden kann", sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport des FSV.