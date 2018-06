Inhalt Seite 1 — Rückschlag für Geheimfavorit England zum WM-Start Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wolfsburg (SID) - Ein typisch englischer Torwartfehler hat den Geheimfavoritinnen von der britischen Insel zu Beginn der Frauenfußball-WM einen Rückschlag beschert. Der Vize-Europameister aus England kam in seinem Auftaktspiel gegen Mexiko nur zu einem 1:1 (1:1) und steht damit schon nach der ersten Begegnung unter Druck. Den Mexikanerinnen gelang dagegen bei ihrer zweiten WM-Teilnahme der erste Punktgewinn. 1999 war der Weltranglisten-22. mit 0 Punkten und 1:15 Toren in der Vorrunde ausgeschieden und hatte dabei unter anderem 0:6 gegen das deutsche Team verloren.

Nach der Führung für die Engländerinnen durch Fara Williams per Kopfball (21.) markierte Monica Ocampo (33.) mit einem fulminanten Distanzschuss den Ausgleich für das Team des ehemaligen mexikanischen Nationalspielers Leonardo Cuellar. Allerdings sah die englische Torfrau Karen Bardsley beim Gegentreffer alles andere als gut aus.

Mexiko muss in der zweiten Begegnung gegen Japan antreten. England trifft auf Neuseeland. Beide Spiele finden am Freitag statt. Im ersten Spiel der Gruppe B hatte am Montagnachmittag Japan gegen Neuseeland 2:1 gewonnen.

Die Favoritinnen von der britischen Insel knüpften über weite Strecken an die schwachen Leistungen aus der Vorbereitung an. Dort hatte sie in den letzten Vorbereitungsspielen 0:2 gegen Australien und 0:3 gegen Nordkorea verloren.

Vor 18.702 Zuschauern in der Wolfsburger Arena begannen die Außenseiterinnen ohne Furcht. Bereits nach vier Minuten hatte Spielführerin Maribel Dominguez die große Chance zur Führung. Nach einem schönen Pass stand die bekannteste mexikanische Spielerin und einzige Spitze völlig frei im Strafraum, doch vertändelte sie den Ball noch gegen eine mitgelaufene englische Verteidigerin.

Im Anschluss wurden die Engländerinnen immer dominanter, ohne sich jedoch große Torchancen zu erspielen. Englands Star Kelly Smith hatte mit einem Schuss in der siebten Minute noch die beste Möglichkeit. Die Mexikanerinnen konnten sich fast nicht mehr aus der eigenen Hälfte befreien und mussten nach einer Ecke das Gegentor hinnehmen. Mit einem Kopfball über die Torhüterin und alle Abwehrspieler hinweg erzielte Williams das 1:0 (21.).

Auch danach dominierten die Favoritinnen das Geschehen, völlig überraschend fiel jedoch der Ausgleich. Monica Ocampo erzielte mit einem Distanzschuss das 1:1 (33.). Bei den Engländerinnen schlichen sich jetzt vermehrt Fehler ein, die die Mittelamerikanerinnen nach der Pause fast ausgenutzt hätten. Nach einem Handspiel schoss Dominguez einen Freistoß nur knapp am Tor vorbei (49.)