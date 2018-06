Madrid (SID) - Der dreimalige Motorrad-Weltmeister Dani Pedrosa kehrt beim Großen Preis von Italien am Sonntag in Mugello (14.00 Uhr/Sport1) in den WM-Zirkus zurück. Der Spanier hatte wegen eines Schlüsselbeinbruchs die MotoGP-Rennen in Barcelona, Silverstone und Assen verpasst. Der 25-Jährige musste sich zwei Operationen unterziehen.

"Ich freue mich darauf, wieder auf meine Maschine zu steigen. Ich bin gespannt, wie es klappt", wird der Vizeweltmeister auf der Homepage des Honda-Werksteams zitiert. Der Sieger des diesjährigen Portugal-GP liegt im WM-Klassement der Königsklasse MotoGP mit 61 Punkten nur noch auf dem sechsten Platz. Spitzenreiter ist Pedrosas australischer Teamkollege Casey Stoner (136).