Hoffenheim (SID) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat seine Fühler nach Stürmer Knowledge Musona vom südafrikanischen Topklub Kaizer Chiefs ausgestreckt. 1899-Manager Ernst Tanner bestätigte am Montag, dass die Kraichgauer den 21 Jahre alten Nationalstürmer aus Simbabwe verpflichten wollen. Musona erzielte in der vergangenen Saison für die Kaizer Chiefs in 28 Spielen 15 Tore.