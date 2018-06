Bremen (SID) - Raphael Holzdeppe ist fast aus dem Nichts heraus wieder in der Weltklasse gelandet. Mit 5,72m schaffte der Olympia-Achte aus Zweibrücken am Sonntag als deutscher Juniorenmeister in Bremen die WM-Norm für Daegu/Südkorea (27. August bis 4. September) und den Vorstoß auf Platz sechs der Weltrangliste im Stabhochsprung. An 5,84m scheiterte er.

"Die Norm war mein Ziel", sagte Holzdeppe, der den Saisoneinstieg zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung hinausgezögert hatte. Bei der U23-EM in Ostrau/Tschechien will er seinen Titel Mitte Juli nur verteidigen, wenn die Form gut genug ist. Eine Woche danach hofft der 21-Jährige bei der DM in Kassel auf das WM-Ticket.

Mit 5,72m ist Holzdeppe deutscher Ranglistenzweiter hinter Malte Mohr (München/5,83), den nur ein Zentimeter von der Jahres-Weltbestmarke von Brad Walker trennt, der am Wochenende in Eugene/Oregon den Sprung ins amerikanische WM-Team verpasste.

Für eine weitere herausragende Leistung der Junioren-DM sorgte Kugelstoßer David Storl (Chemnitz), der mit 20,53m exakt einen halben Meter von seiner Bestleistung entfernt blieb.