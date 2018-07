Kaiserslautern (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Kaiserslautern hat sich durch Gil Vermouth vom israelischen Erstligisten Hapoel Tel Aviv verstärkt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler einigte sich mit den Roten Teufeln auf einen Vierjahresvertrag mit einer Laufzeit bis 30. Juni 2015. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Es freut mich, dass wir nach einer leichten Hängepartie nun den Transfer realisieren konnten. Wir versprechen uns von ihm nicht nur eine Steigerung der spielerischen Qualität, sondern werden auch von seiner großen internationalen Erfahrung profitieren", sagte FCK-Trainer Marco Kurz.

Vermouth ist israelischer Nationalspieler (14 Einsätze) und absolvierte bisher 141 Begegnungen in der ersten israelischen Liga ersten (17 Tore). Für KAA Gent trat er in der belgischen Eliteklasse in 22 Begegnungen an (1 Tor).