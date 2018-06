Inhalt Seite 1 — FC Bayern verpflichtet Japaner Usami Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) - Bayern München hat erstmals einen Spieler aus Japan unter Vertrag genommen: Wie erwartet verpflichtete der deutsche Fußball-Rekordmeister den 19 Jahre alten Takashi Usami. Der Mittelfeldspieler von Gamba Osaka gilt in Japan als größtes Talent und ist beim FC Bayern als Ersatz für die beiden Superstars Arjen Robben und Franck Ribéry vorgesehen.

Bayern Sportdirektor Christian Nerlinger bestätigte am Montag den Transfer. Die Bayern leihen Usami für ein Jahr aus und haben sich anschließend eine Kaufoption gesichert. Usami wird am 15. Juli in München erwartet.

"Wir haben ihn lange beobachtet. Er ist sehr talentiert und verfügt über große Offensivqualitäten. Wir werden ihm die Zeit geben, sich an Bayern zu gewöhnen", sagte Nerlinger.

"So eine Chance bekommt man nicht jeden Tag. Es ist für mich noch schwer vorstellbar, in so einer großen Liga mit solchen Stars zu spielen. Das ist eine große Herausforderung", äußerte der dribbelstarke Usami, der vor kurzem sein Debüt in der japanischen Nationalmannschaft gefeiert hat.

Doch Usami hat sich bei den Münchnern große Ziele gesetzt und offenbar auch keine Angst vor Robben und Ribéry: "Ich will mich verbessern, um eines Tages ihren Platz einzunehmen."

Weiterhin offen ist dagegen der geplante Wechsel von Nationalspieler Jerome Boateng, der die Münchner Innenverteidigung verstärken soll. "Wir haben Interesse, Jerome will unbedingt nach München, weil er hier eine herausragende sportliche Perspektive sieht. Im Moment ruft Manchester City aber noch einen utopischen Preis auf. Wenn da keine Bewegung reinkommt, bin ich sehr pessimistisch", meinte Nerlinger.

Auch bei Arturo Vidal von Bayer Leverkusen sehe es ähnlich aus. Man müsse abwarten, so der Münchner Sportdirektor: "Wir sind interessiert, haben aber auch die Aussagen der Leverkusener Verantwortlichen vernommen." Rudi Völler und Wolfgang Holzhäuser hatten zuletzt wiederholt erklärt, den Chilenen nicht nach München transferieren zu wollen. Sollte es jetzt zu keiner Einigung kommen, "so kommt Arturo eben im nächsten Sommer nach München", meinte der neue Bayern-Coach Jupp Heynckes.