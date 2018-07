Köln (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki präsentiert sich 16 Tage nach dem Titeltriumph mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA den Fans in Deutschland. In seiner Heimatstadt Würzburg gibt Nowitzki am Mittag eine Pressekonferenz, nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geht es mit einem Autokorso bis zur Würzburger Residenz. Am Wahrzeichen der Stadt wird sich der 33-Jährige auf einem Balkon den Anhängern zeigen. Die Veranstalter rechnen mit rund 15.000 Fans.

Sabine Lisicki spielt im Viertelfinale der All England Championships in Wimbledon gegen die Französin Marion Bartoli um den Einzug in die Runde der letzten Vier. Spielbeginn auf dem Centre Court ist um 14.00 Uhr MESZ.

Bei der Frauenfußball-WM in Deutschland steht beim Aufeinandertreffen zwischen Olympiasieger USA und Asienmeister Nordkorea das Duell der Gegensätze auf dem Programm. Das Spiel in Dresden beginnt um 18.15 Uhr. Bereits um 15.00 Uhr treffen Kolumbien und Schweden in Leverkusen aufeinander.