Wien (SID) - Es hätte schwerer kommen können für den Thüringer HC bei seiner ersten Champions-League-Teilnahme. Der deutsche Frauen-Handball-Meister bekommt es in Gruppe A der Gruppenphase mit dem FC Midtjylland aus Dänemark, dem Spitzenclub Buducnost Podgorica aus Montenegro sowie einen Qualifikanten zu tun. Bei Midtjylland spielt die deutsche Nationaltorfrau Sabine Englert, Podgorica stand in der Vorsaison im Halbfinale der "Königsklasse". Der Qualifikant wird in einem Turnier mit den Mannschaften aus Byasen (Norwegen), Elda (Spanien) sowie zwei Vor-Qualifikanten ermittelt.

Der deutsche Vizemeister Buxtehuder SV trifft in der Qualifikation auf Zaglebie Lubin aus Polen, gewinnt er danach das Finale der Qualifikation, warten in Valcea (Rumänien), Itxako (Spanien) und Wolgograd (Russland) dicke Brocken.