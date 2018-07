London (SID) - Nur unter größten Mühen ist Titelverteidiger Rafael Nadal ins Viertelfinale der 125. All England Championships in Wimbledon eingezogen. Der Spanier setzte sich in einem hart umkämpften Match auf lange Zeit bemerkenswert hohem Niveau mit 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (7:4), 6:4 gegen Juan Martin del Potro aus Argentinien durch.

Die Begegnung auf dem Centre Court, der anfänglich Prinz William und seine Gattin Kate beigewohnt hatten, dauerte immerhin 3:52 Stunden. Die begeisterten Zuschauer sahen eine Vielzahl spektakulärer Schläge und Ballwechsel.

Beide Spieler schlugen hervorragend auf, begingen sehr wenige unerzwungene Fehler und bewegten sich körperlich im Grenzbereich: Nadal wurde im ersten Satz beim Stand von 6:5 für del Potro wegen Knöchelbeschwerden behandelt. Sein Gegner, US-Open-Sieger 2009, verschwand beim Stand von 2:2 im dritten Durchgang nach einem Ausrutscher wegen offensichtlicher Hüftschmerzen für zehn Minuten vom Platz.