Quakenbrück (SID) - Die Artland Dragons aus der Basketball-Bundesliga haben den Vertrag mit dem US-Amerikaner Nathan Peavy um ein Jahr bis 2012 verlängert. Der Forward spielt seit zwei Jahren für den diesjährigen Play-off- und Pokal-Halbfinalisten aus Quakenbrück.

"Peavy war vergangene Saison ein stabiler Faktor für unsere Erfolge und besitzt viele Qualitäten", sagte Dragons-Headcoach Stefan Koch: "Er ruft seine Leistung unabhängig davon ab, ob er in der Starting Five steht oder von der Bank kommt. Das habe ich noch bei keinem meiner Spieler in der Form erlebt."