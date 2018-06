Bochum (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum ist auf der Suche nach einem Spielmacher in Japan fündig geworden. Die Westfalen verpflichten den 23 Jahre alten Offensivallrounder Takashi Inui von Cerezo Osaka. Der dreimalige japanische Nationalspieler spielte seit 2009 bei dem J-League-Klub, von dem schon Shinji Kagawa in die Bundesliga zu Borussia Dortmund wechselte.

Inui, der am kommenden Sonntag noch einmal für Osaka spielen wird, wird am 2. August in Bochum zur sportärztlichen Untersuchung erwartet und soll einen Vertrag bis 2014 erhalten. Über die Ablösesumme machten die Klubs keine Angaben. In der J-League erzielte Inui in 53 Spielen bislang 8 Tore.

"Takashi Inui ist ein vielseitig verwendbarer Spieler, der aufgrund seiner Dribbelstärke und Schnelligkeit der Mannschaft hoffentlich rasch helfen kann", sagte Trainer Friedhelm Funkel.