Berlin (SID) - Eine Knieverletzung stört die WM-Vorbereitung von Diskus-Weltmeister Robert Harting. Laut seiner Managerin Vera Michaellek ist der Start bei der Leichtathletik-WM im südkoreanischen Daegu (27. August bis 4. September) derzeit aber nicht in Gefahr.

Harting erhielt nach seinem fünften deutschen Meistertitel in Folge am Wochenende in Kassel drei Spritzen in die Patellasehne. "Ich kann erst mal nicht trainieren. Keine Ahnung, wie lange sich das hinzieht", sagte er der Bild-Zeitung. Harting, der den Start am Freitag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm schon abgesagt hat, wird zitiert: "Wenn ich fit werde, muss ich die letzten drei Wochen vor der WM so hart trainieren wie noch nie."

In Schwedens Hauptstadt steht eine Reihe weiterer deutscher Athleten auf der Startliste. Darunter Nadine Kleinert (Magdeburg), WM-Zweite im Kugelstoßen, Matthias de Zordo (Saarbrücken), EM-Zweiter im Speerwurf, Raul Spank (Dresden), WM-Dritter im Hochsprung sowie im Stabhochsprung die deutsche Rekordlerin und Weltranglisten-Erste Martina Strutz (Hagenow/Mecklenburg) sowie die Leverkusener Hallen-WM-Zweite Silke Spiegelburg.

Abschließender Höhepunkt im Olympiastadion von Stockholm soll der 200-m-Lauf mit Usain Bolt werden. Allerdings befinden sich in dem Starterfeld nur Athleten, die Jamaikas Weltrekordler nicht gefährlich werden können. Während Bolt in 19,86 Sekunden die Jahres-Weltbestzeit hält, ist sein laut Papierform stärkster Gegner Jaysuma Saidy Ndure (Norwegen) in 20,26 gerade Mal die Nummer zwölf in dieser Saison.