Rio de Janeiro (SID) - (SID) - Brasiliens Fußball-Tempel Maracana wird 2014 Schauplatz des WM-Endspiels. Das bestätigte FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke am Donnerstag. In der riesigen Schüssel in Rio de Janerio, die seit August 2010 für rund 300 Millionen Euro renoviert wird, fiel bereits 1950 die Entscheidung um den WM-Titel. Damals verlor Gastgeber Brasilien 1:2 gegen Uruguay.

Die Kapazität im einst mit mehr als 200.000 Plätzen größten Stadion der Welt wird derzeit von 88.000 auf 83.000 Zuschauer reduziert. Dafür soll die Sicht auf vielen Plätzen deutlich verbessert werden. Zuletzt war der für Dezember 2012 vorgesehene Fertigstellungstermin fraglich geworden. Das Stadion würde in dem Fall vom Weltverband FIFA keine Freigabe für den Confed Cup 2013 erhalten.